, le due aziende decotte del gruppo Ferrero, e va sul mercato. Chi vuole, se la prende. Pagandola il giusto, s’intende: 20-25 milioni più i debiti che superano i cento milioni.. Un obiettivo sfiorato assieme la cordata Dinan-Knaster nell’estate del 2019.(Holding Max e SportSpettacolo) della quale fa parte, evitandole così qualunque eventuale (e a questo punto probabile) coinvolgimento diretto nei guai delle società dei Ferrero. Una circostanza che comprometterebbe la sua stessa esistenza. Era l’obiettivo ineludibile da raggiungere:della procura di Paola che il 6 dicembre scorso ha portato in carcere a San Vittoree ai domiciliari la figlia Vanessa e il nipote Giorgio, oltre ad alcuni loro collaboratori. Tutti accusati diin relazione al crack di quattro società calabresi della famiglia Ferrero., conseguenze tutte da decifrare, sia in chiave penale che civile. Di più. La nuova proprietà avrebbe il diritto di rivalersi per i danni che la Sampdoria dovesse aver patito. Se ad esempio i rilievi investigativi della Guardia di Finanza sulle presunte distrazioni di denaro dalle casse sociali blucerchiate dovessero trovare conferma, come parte lesa la Sampdoria avrebbe titolo per rivalersi sui responsabili del reato.: “Qui c’è un’offerta di acquisto per la Sampdoria. Non esistono più né i concordati né il trust, tuttavia il ricavato della vendita può soddisfare in buona parte le esigenze dei creditori. La accettate?”.. Lo scopo di soddisfare i creditori sarebbe comunque raggiunto. Nella situazione di inagibilità giuridica di Vanessa e Giorgio Ferrero - decretata dall’ordinanza di arresto del gip di Paola -. Secondo Luca Gattuso, giornalista di Radio Popolare,. Fino all’anno scorso questa quota faceva capo alla Unione Fiduciaria spa, che secondo alcuni sarebbe risalita alla famiglia Garrone. Comunque sia il tempo per la cessione della Sampdoria non si conterrebbe più in settimane o mesi ma in giorni.. In corsa due membri uscenti,, consulente per la sanità del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Profiti è già noto alle cronache per la vicenda dell’attico del cardinal Bertone;, presidente di Liguria digitale, emanazione della Regione Liguria. Entrambi sono tifosi della Sampdoria, entrambi sono esponenti del centrodestra al potere in Liguria, che Ferrero per coprirsi politicamente le spalle aveva cooptato in consiglio.che ovviamente è in gravi ambasce.(ovvero una consistente iniezione di finanza fresca) atta a scongiurare l’annunciato mercato di liquidazione dei giocatori migliori (Colley, Bereszynski, Yoshida, Thorsby) per raggranellare denaro e tirare avanti ancora per un po’. In altre parole, in assenza di un nuovo proprietario la Sampdoria sarebbe destinata a portare i libri in tribunale nel giro di pochi mesi.che non esistono più.. Preoccupato, si suppone, dall’intrico giudiziario e amministrativo in cui era finita la Sampdoria. Gli americani non amano le situazioni opache, vogliono cedere chiaro altrimenti rinunciano al business.dedicati ai creditori, la nuova Sampdoria dovrà fare i conti con oltre cento milioni di debiti e un passivo di gestione di quasi 50 milioni (chi avrà il coraggio di firmare il bilancio 2021?). E’ stata la(di recente quotata alla borsa di New York), la società che vede fra gli altri sociche hanno deciso di investire sulla Sampdoria. I nuovi soci porteranno finanza ma anche un’idea nuova di calcio. Vialli vuole restituire la Sampdoria ai suoi tifosi e alla città di Genova. Riallacciando un rapporto che Ferrero aveva tranciato di netto.C’è un antefatto che spiega l’accelerazione presa dalla vicenda. Mercoledì scorso, prima di rientrare a Londra da Cremona dove aveva fatto visita ai genitori,. La risposta ora è arrivata. Occorreva scorporare la Sampdoria dalla galassia delle dei Ferrero e per arrivarci era necessario far saltare i concordati Ef e Farvem e di conseguenza anche il trust ideato da Gianluca Vidal.. Non c’è mai stata alcuna possibilità che rientrasse come proprietario e sarebbe stato grottesco che spendesse quattrini per acquistare qualcosa che, improvvidamente, aveva regalato.