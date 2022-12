Parallelamente alla trattativa con il presunto sceicco, che continua a non versare i famosi 40 milioni promessi da mesi, c'è una situazione più approfondita che si starebbe muovendo per la cessione della Sampdoria. E' quella riconducibile al fondo angloamericano Merlyn Partners che ieri, come confermato dallo stesso Vidal, ha fatto il primo passo ossia la manifestazione di interesse per l’acquisto della Sampdoria consegnata al trustee.



Il secondo step adesso secondo Tuttosport sarà quello dell'offerta, che dovrebbe essere di circa 25 milioni di euro, dunque sensibilmente più bassa rispetto ai 33 milioni di euro indicati nell’atto costitutivo del Trust Rosan, ossia il tetto massimo per fare finanza esterna in appoggio ai concordati. La cifra, però, potrebbe essere troppo bassa. In quel caso, potrebbe essere Edoardo Garrone ad intervenire, mettendo sul piatto la differenza e finanziando il gruppo di Alessandro Barnaba con otto milioni di euro, al fine di facilitare la chiusura dell'era Ferrero.