La Sampdoria vuole portare a Genova Aleksandar Dragovic. Il nome del centrale serbo è il primo sul taccuino di mister Stankovic, anche se prima il club blucerchiato dovrà, come noto, passare da qualche cessione. Le problematiche sono numerose, e condizioneranno i movimenti in entrata.



L'unico modo in cui il Doria intravede un accordo con la Stella Rossa è a condizioni particolarmente favorevoli. La dirigenza di Corte Lambruschini potrebbe arrivare alla fumata bianca soltanto impostando un affare in prestito gratuito con obbligo di riscatto condizionato al mantenimento della Serie A, fa sapere Sampnews24.com. L'ipotesi però per il momento viene scartata in maniera netta dalla Stella Rossa, che vorrebbe monetizzare. Le parti dovranno quindi continuare a trattare in cerca dell'accordo.