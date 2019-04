Emergono novità a getto continuo in merito alla possibile cessione della. Quelle di inizio aprile sono infatti giornate estremamente calde per Mediobanca, l'advisor scelto dal presidente Ferrero proprio per condurre la trattativa con i vari soggetti interessati. L'offerta di Gianluca Vialli verrà valutata in questi giorni dall'advisor e dal presidente blucerchiato, che ieri comunque dopo la conferenza stampa di Giampaolo ha parlato con i giornalisti facendo sapere di volere "tra i 120 e i 140 milioni" per la Sampdoria. Una valutazione in linea con quella fatta da Cushman e Wakefield , ma leggermente'puliti' (al netto dei debiti) offerti da Vialli. Sarà compito di Mediobanca analizzare eventuali rialzi da parte del gruppo catalizzato dall'ex bomber doriano, che d'altro canto potrebbe anche decidere di non spingersi oltre.Proprio Mediobanca ieri ha incontrato il secondo gruppo inglese,Ufp. Si è trattato di un summit interlocutorio, che non ha prodotto logicamente alcuna fumata bianca, né una proposta concreta. Gli inglesi stanno ancora analizzando i conti, per poi consegnare nei prossimi giorni. Mediobanca però a breve incontrerà anche altri due potenziali compratori: secondo Il Secolo XIX si tratterebbe di undi cui non si conoscono ancora ulteriori dettagli. L'interesse attorno alla Samp, però, resta alto: la palla adesso passerà a Ferrero, e pure al gruppo Vialli che potrebbe anche decidere di alzare l'offerta per non perdere il vantaggio acquisito.