Si apre una settimana delicatissima per lasul fronte societario. La presenza di Ferrero ieri a Marassi ha spiazzato tutti, ma per giovedì sono state promesse novità sul fronte bonifico, atteso proprio per quella data. Vidal, fa sapere Il Secolo XIX, ha contatti quotidiani con Imad, plenipotenziario francese residente a Ginevra dello sceicco.Dopo gli ultimi colloqui, il trustee attendedel famoso importo dopodomani. Nel frattempo, però, alla FIGCper la Sampdoria. Si tratta di un passaggio sostanziale, necessario per avviare le relative pratiche burocratiche, ma sino a ieri sera non c'erano stati contatti in merito.