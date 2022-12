Nonostante le difficoltà, il rischio fallimento e una piazza in cui decisamente non può pensare di presentarsi se non mettendo a rischio la sicurezza pubblica, come dimostrato dalla sua apparizione con la Roma, Massimo Ferrero vuole andare avanti da solo con la Sampdoria. Il Viperetta, infatti, è certo di riuscire a reperire la finanza esterna utile per riprendere il controllo del club blucerchiato. All'imprenditore romano serviranno una cinquantina di milioni di euro e, con una operazione sulla falsariga di quella imbastita da Oaktree con l'Inter, mettendo in pegno una percentuale di azioni, è convinto di riuscire a mantenersi in sella al club.



Ferrero ha rifiutato l'ingresso di nuovi soci, declinando in maniera netta la proposta di Alessandro Barnaba, che avrebbe messo in sicurezza i conti della Sampdoria senza però versare un euro nelle casse di Ferrero. Barnaba tra l'altro ieri era a Milano e, fa sapere Sampnews24.com, si sarebbe intrattenuto in un lungo colloquio con l'uomo dei numeri della Sampdoria, Gianni Panconi. Lo stesso Panconi, al termine della riunione con Lazard, ha ammesso di ritenere la proposta di Barnaba la più interessante sul piatto e la più solida, ma la vicenda, come noto, si scontrerà contro la volontà del VIperetta.