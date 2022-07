Non c'è soltanto il fondo U.S.A. Cerberus intenzionato ad acquistare la. Il club blucerchiato, in vendita, sembra aver attirato parecchi interessamenti e dopo l'offerta non vincolante presentata recentemente dal gruppo statunitense, a breve potrebbero arrivare nuove proposte sul tavolo di Vidal.Secondo Il Secolo XIX altripotrebbero muoversi. Si tratterebbe di due fondi americani, uno europeo e uno extraeuropeo, pronti ad entrare in corsa dopo l'offerta non vincolante di Cerberus.