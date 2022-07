Qualcosa sembra muoversi attorno al futuro della. Dopo le voci di ieri, relative all'interessamento di un fondo USA non meglio identificato , oggi circolano nuove indiscrezioni in merito all'identità dei compratori. Emerge anche un nome, quello del fondo, società statunitense che si occupa dell’acquisto di crediti deteriorati.Fondata nel 1992 da Steve Feinberg, Cerberus ha un fatturato dadi euro ed è già vicino al mondo del calcio a seguito della partnership siglata con il Royal Football Fund, ente di investimento di Dubai. Addirittura, secondo Il Secolo XIX, il fondo avrebbe già presentato unanon vincolante all'advisor Lazard.Cerberus, rappresentato in Italia da uno studio legale di Milano, potrebbe essere affiancato nell'operazione anche da unspagnolo e sarebbe in contatto con Banca Ifis, sponsor della Samp. Nei prossimi giorni, però, sarebbero attese anche offerte daglirimasti in corsa: sarebbero due dagli USA, uno dalla Spagna e un altro ancora dall’Arabia.