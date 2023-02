Da anni il nome di Massimo Zanetti viene accostato alla Sampdoria. In passato non si era mai andati oltre, questa volta invece il numero uno della Segafredo sembrerebbe interessato a fare sul serio. Secondo Il Secolo XIX, sono due anni e mezzo che l'imprenditore starebbe seguendo l'evolversi della situazione.



Luca Baraldi, braccio destro di Zanetti, sta studiando i numeri della Sampdoria per definire i dettagli dell'operazione, valutando ogni strada, a partire dal bond convertibile. Questa pista viene seguita anche dal WRM Group di Raffaele Mincione, che sta cercando sottoscrittori, anche piccoli, per mettere in pratica questo scenario. Il quotidiano parla poi di un altro elemeno, ossia della figura di Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, attuale sponsor della Sampdoria, che è in ottimi rapporti con il Cda e tifoso blucerchiato, spesso al Ferraris.



Fürstenberg Fassio starebbe seguendo con grande attenzione,la vicenda Samp. Il bond, organizzato da banca sistema, dovrebbe essere operativo a fine marzo quando si terrà anche il CdA per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre del 2022. Prevista una chiusura con un passivo attorno ai 25 milioni, con la sospensione degli ammortamenti.