Il Dio del calcio tifa Real Madrid, ma vincono sempre e ci hanno stufato

Simone Eterno

9 minuti fa

Il Dio del calcio tifa Real Madrid e non lo scopriamo certo oggi. Casomai giova ricordarlo, visto che è giornata della finale. Il Dio del calcio tifa Real Madrid e lo fa dal giorno zero, da quel 13 giugno 1956, data dell'ultimo atto di quella neonata competizione chiamata 'Coppa dei Campioni', l'antenata di questo mirabolante carrozzone chiamato Champions League.



Il Dio del calcio tifa Real Madrid e basta guardare il numero di trofei per capirlo: 14. La seconda che insegue, il Milan, in bacheca ne ha la metà.

Il Dio del calcio tifa Real Madrid perché da quando chi vi scrive queste righe ha memoria calcistica, diciamo la metà degli anni '90 circa, ogni qualvolta gli spagnoli sono arrivati in finale è sempre successo qualcosa di più o meno incredibile. Se non nell'evento in sé, nella costanza con cui questo si è riproposto nel tempo. Finale dopo finale, squadra dopo squadra, allenatore dopo allenatore.