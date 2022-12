Attorno alla Sampdoria continua ad esserci molto interesse: il finanziere Alessandro Barnaba, ad esempio, vorrebbe assicurarsi il controllo del club e continua a trattare con Massimo Ferrero per arrivare ad una quadra. Con una pec, indirizzata sia al CdA che all’ex presidente, Barnaba ha inviato una proposta che ritoccava alcuni aspetti della precedente offerta dello scorso 10 dicembre.



Il finanziere, scrive Sampnews24.com, ha modificato ad esempio il piano di risanamento, dal momento che non potrà ricorrere al concordato in quanto non accettato dalla FIGC, e avrebbe nuovamente proposto a Ferrero di rimanere in società con un quota di minoranza. Come noto, per l'abbattimento del capitale sociale serve l'ok dell'azionista di maggioranza, ossia la famiglia del Viperetta.