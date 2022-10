Oggi è il famoso giorno 'X', quello indicato a suo tempo da Francesco Di Silvio, dopo numerosi ritardi e date spostate, per il versamento dei 40 milioni di euro necessari per acquistare la Sampdoria. In giornata infatti dovrebbero arrivare sul conto indicato dall' 'escrow agent' Francesco Console di Torino e dai plenipotenziari di Al Thani, situato presso la banca Bper in Lussemburgo. Si tratta di un passaggio cruciale per chiudere l'acquisto della Sport Spettacolo, holding controllante della Samp di proprietà della famiglia Ferrero, di cui Vidal è socio unico e Ienca, segretario generale della Samp, amministratore.



Vidal continua a ripetere che "Ci sentiamo più volte al giorno con Console, mi dice che stanno lavorando alacremente per chiudere l'operazione. Aspettiamo i soldi. Non ho altro da aggiungere" ha commentato a Il Secolo XIX. Un ulteriore rinvio darebbe un brutto segnale, Vidal comunque non ha concesso esclusive al gruppo, né posto delle scadenze.