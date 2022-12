La proposta per l'acquisto della Sampdoria inviata da Alessandro Barnaba sabato scorso aveva una data di scadenza. L'offerta, non a caso, era valida sino ad oggi, quando si sarebbe dovuta tenere l'assemblea dei soci del club blucerchiato, riunione rimandata in seconda convocazione per indisponibilità della famiglia Ferrero. All'ordine del giorno, "misure di rafforzamento patrimoniale e finanziario della società; aumento di capitale; diritto di opzione; delibere inerenti e conseguenti".



I Ferrero avrebbero quindi deciso di disertare l'assemblea anche a causa dell'offerta Barnaba, per 'raccogliere le idee', scrive Il Secolo XIX. La sensazione però è che il Viperetta sia orientato a votare contro un aumento di capitale. Comunque, per quanto riguarda il gruppo Barnaba, c'è tempo sino a lunedì per accettare la proposta. Se non dovesse essere negoziabile, però, non sarà accettata. L'offerta della cordata, che si appoggia al fondo Merlyn, prevede di non pagare nulla al trust, e di conseguenza alla proprietà, che invece vorrebbe incassare dalla cessione del club.



L'offerta di Barnaba prevedeva di acquisire il 100% della Sampdoria sottoscrivendo interamente l'aumento di capitale di 30 milioni, azzerando il capitale sociale, e iniettando anche un finanziamento da massimo 20 milioni per la continuità aziendale. La condizione chiave, però, era che agli azionisti non arrivasse nulla. A quel punto, si sarebbe potuto procedere con la ristrutturazione finanziaria, partendo dalla riduzione del debito da 150 milioni tra finanziamenti, ammortamenti, commissioni, fornitori etc. Ieri Vidal ha replicato facendo sapere che sussisterebbero 'problemi strutturali' nella proposta di Merlyn Advisor,