Con una lettera firmata, lo sceicco Khaled Al Thani ha voluto ribadire l'interesse concreto per l'acquisizione della Sampdoria.



"Continuiamo a lavorare con le parti interessate per finalizzare l'acquisizione del club prima possibile". Queste le parole dello sceicco che vengono ampliate dal suo plenipotenziario Imad Aounallah. Questi spiega come tutti i soggetti siano al lavoro. E ringrazia inoltre per la collaborazione il trustee Gianluca Vidal che sta seguendo la trattativa.



“Nell’ottica del nostro investimento per l’acquisto della Sampdoria, squadra leggendaria del Nord Italia – si legge nel comunicato- abbiamo contattato il consorzio costituito dalle autorità giudiziarie italiane e presieduto da Gianluca Vidal che ringraziamo per il supporto e la collaborazione nell’obiettivo di portare a buon fine la costruzione delle strutture necessarie a acquistare la Sampdoria. Siamo coscienti dell’importanza della missione e dell’impatto positivo che noi, la Famiglia Al Thani, possiamo portare alla Sampdoria, ai suoi tifosi e alla regione. Continuiamo a lavorare in collaborazione con i professionisti incaricati per finalizzare la transazione d’acquisto il prima possibile. Viva la Sampdoria e viva l’Italia». Fatto il primo passo, ora si aspetta il secondo, quello che instraderebbe il passaggio di proprietà: il necessario bonifico da 40 milioni.