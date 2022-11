La Sampdoria è preoccupata da una data, quella del 16 dicembre, giornata in cui è stata fissata la scadenza dei versamenti fiscali e previdenziali rinviati negli ultimi mesi. Si tratta di una misura concessa a suo tempo dal Governo per aiutare i bilanci delle società di calcio, colpiti dal Covid, e a quanto pare non più rinviabile.



La preoccupazione, scrive Il Secolo XIX, nasce dal fatto che al momento il Governo sembra intenzionato a non concedere ulteriori dilazioni, contrariamente a quanto fatto trapelare nelle scorse settimane. Per la Sampdoria la cifra balla tra i 25 e i 30 milioni di euro, importo che in questo momento infliggerebbe un duro colpo al club. L'avvocato Romei, stando al quotidiano, in questi giorni cercherà di capire le dinamiche politiche in atto e gli eventuali scenari. L'ipotesi rateizzazione, però, al momento sembra essere tramontata.