I due imprenditori Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani sono al lavoro per definire i passaggi necessari all'iscrizione in Serie B della Sampdoria. L'ex patron del Leeds, che nel frattempo ha ufficialmente ceduto le sue quote al gruppo dei 49ers, e il suo socio puntano ad avere pronto il piano di ristrutturazione entro martedì.



L'idea è quella di chiudere il prima possibile l'accordo con i creditori per avere il via libera al prestito da 40 milioni di euro necessario per pagare quanto necessario per l'iscrizione alla B. A preoccupare nei giorni scorsi era la posizione dei procuratori, particolarmente rigidi. In realtà, nelle ultime ore ci sarebbero stati segnali di disgelo da parte degli agenti.