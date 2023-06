Uno degli obiettivi per il salvataggio della Sampdoria è quello di trovare l'intesa con i creditori: banche, piccoli medi fornitori e procuratori. Questo è il compito in cui è impegnato Eugenio Bissocoli, impegnato a far accettare l’offerta di Radrizzani e Manfredi. La loro proposta, decisamente migliorativa rispetto a quella di Barnaba, sta però incontrando qualche resistenza.



La soluzione con i piccoli-medi fornitori è stata subito trovata, e la soglia del 60% è stata superata. Nessun problema anche sul fronte banche, con accordi già trovati da tempo. Il nodo, se mai, riguarda i procuratori anche se pare che ci siano stati significativi passi avanti. Secondo Il Secolo XIX si va verso la definizione anche se restano ancora da convincere due 'irriducibili' da convincere per raggiungere il fatidico 60%. Il piano proposto agli agenti è diverso rispetto a quello dei fornitori: è stato messo sul piatto un rientro del 40%, e sul piano finanziario non ci saranno modifiche. Qualcosa si può limare invece sul discorso tempistiche di rientro. Previsto per oggi un nuovo incontro.