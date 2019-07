Parallelamente all'acquisto della Sampdoria, c'è un'altra questione che interessa particolarmente a Massimo Ferrero. Si tratta della cessione della Sampdoria, e il potenziale compratore è sempre lo stesso, ossia Gianluca Vialli. Il tentativo da parte del Viperetta di mettere le mani sulla squadra rosanero sarebbe un ulteriore indizio in merito.



Il gruppo Vialli non si sarebbe mai ritirato realmente dalla trattativa, seppur esausto dopo un tira e molla durato oltre un anno. Fondamentale negli ultimi tempi sarebbe stato l'intervento di Edoardo Garrone, che avrebbe sbloccato l'operazione permettendo alle parti di trovare un punto d'incontro. Nel frattempo, secondo Il Secolo XIX iniziano ad emergere nuovi dettagli, ad esempio su quello che potrebbe essere il futuro assetto societario. A ricoprire il ruolo di direttore generale potrebbe infatti essere Zanetton, che è anche il socio di Vialli nella piattaforma Tifosy.



Resta viva la candidatura di Aquilor, che però rimane più indietro. Sembrerebbero infatti esserci particolari pressioni, non solo da parte del pubblico, per concretizzare la cessione nei confronti di Vialli e non del fondo inglese.