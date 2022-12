La nuova assemblea dei soci è stata convocata per la Sampdoria, e lancia precisi segnali in direzione di quello che potrebbe essere il futuro blucerchiato a livello societario. L'assemblea infatti è stata programmata in prima convocazione per il 5 gennaio nella sede di Corte Lambruschini, alle ore 15. Le successive convocazioni sono il 10 gennaio (seconda), il 20 gennaio (terza) e il 2 febbraio (quarta).



E' evidente la volontà di Ferrero di prendere tempo, e di presentarsi eventualmente alla riunione con un piano già preciso. Ad aumentare questa sensazione c'è il fatto che, secondo Il Secolo XIX, mentre la precedente assemblea era stata chiamata dal Cda su sollecitazione del collegio sindacale, questa invece parte direttamente dalla proprietà, e in particolare da Holding Max, la capogruppo della famiglia Ferrero.



Un'assemblea aperta per un mese rafforza la convinzione che il Viperetta abbia programmato un'operazione di finanza strutturata per tenersi la Sampdoria. A confermarlo inoltre c'è l'ordine del giorno, più preciso del precedente, che recita: "proposta di aumento del capitale sociale, previa copertura di eventuali perdite, fino all'importo di euro 50 milioni. Delibere inerenti e conseguenti".