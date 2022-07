La cordata americana Cerberus-Redstone interessata alla Sampdoria si sta muovendo su numerosi terreni. Uno piuttosto centrale, ad esempio, riguarda la questione stadio. Lanna e Panconi, secondo Il Secolo XIX, stanno spingendo con la cordata per la soluzione dell'impianto di proprietà, con la suggestiva proposta di inglobarlo nel progetto Waterfront. Nei giorni scorsi a Milano pare essersi tenuto anche un incontro incentrato proprio su tale aspetto.



Non è stato l'unico summit a tema stadio, però. Mark Alexander, manager di Redstone Advisory Partners, ha già visto Andres Blazquez, ad del Genoa. Questo perché il cda doriano ha fatto presente alla cordata americana che per costruire un nuovo impianto possono essere impiegati anche 8/10 anni, mentre la riqualificazione del Ferraris, già imbastita, sarebbe rapida in accordo con l'altra squadra genovese.