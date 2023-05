Continua la corsa contro il tempo per salvare la Sampdoria. La corsa sembra essersi ridotta a due soggetti, Alessandro Barnaba e Andrea Radrizzani. Il patron del Leeds, assieme al suo socio Matteo Manfredi, ha varato quello che hanno ribattezzato come 'Project sun'. Nelle scorse ore i due imprenditori hanno inviato un' offerta agli advisor, a seguito di una lettera di intenti del 13 maggio.



Adesso Radrizzani è atteso da alcuni colloqui: ieri l'uomo d'affari era a Londra per la partita del Leeds, sconfitto dal West Ham, oggi invece insieme a Manfredi sarà a Milano per degli incontri, pare anche con gli investitori interessati alla Sampdoria. Poi però i due potrebbero fare la loro comparsa anche a Genova, per proseguire con i faccia a faccia istituzionali, iniziati mercoledì scorso con Bucci per parlare dello stadio.



In queste ore Radrizzani e Manfredi, proprietari rispettivamente dei fondi Aser Capital Limited e Gestio Capital Limited, lavoreranno per rimodulare le loro proposte. Stando a Manfredi, e all'intervista rilasciata a Il Secolo XIX, avrebbero già trovato l'accordo con le banche. Mancherebbe quello con Ferrero, e il supporto di Garrone. Radrizzani e Manfredi però a breve potrebbero chiedere un incontro con Vidal. Il supporto di Garrone secondo il quotidiano sarebbe una garanzia a livello istituzionale e ambientale.