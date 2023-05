Con Barnaba e Radrizzani, si è mosso anche Raffaele Mincione di Wrm Group per la Sampdoria. Nelle ultime ore pure l'imprenditore ha presentato la sua offerta per l'acquisto della Sampdoria. Più che di una vera e propria proposta, secondo Il Secolo XIX si tratterebbe quasi di una manifestazione di interesse.



La mossa di Mincione è subordinata ad alcune condizioni: un intervento di finanza ponte da parte della banche, in modo da superare le scadenze imminenti, e rassicurazioni dal Tribunale sull'omologa. Ci sono poi vari paletti da far coincidere in tempi brevissimi. Mincione ha accettato di confrontarsi con il Trust e le banche, il suo piano sarebbe quello di rilevare la Ssh, ossia la controllante della Sampdoria, e per farlo ha messo sul piatto circa 20 milioni, cifra ritenuta troppo bassa.



Da tempo come noto Wrm Group sta cercando un socio per l'investimento, anche per condividere la gestione della Sampdoria, dal momento che il gruppo Mincione non ha esperienza nel settore. Secondo Il Secolo XIX manager del fondo che se ne stanno occupando sono Marcello Massinelli e Fabrizio Boaron, e si interfacciano da giorni con gli advisor PwC e Lazard, per riformulare la proposta entro l'inizio della prossima settimana.