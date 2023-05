Ieri a Genova ha fatto molto scalpore il blitz di Andrea Radrizzani, il presidente del Leeds interessato ad acquistare la Sampdoria. L'imprenditore, presentatosi nel capoluogo ligure con il socio Matteo Manfredi, si è concesso prima una visita a Bogliasco, poi allo stadio. In seguito Radrizzani ha commentato così la spedizione genovese:



"Siamo venuti a Genova innanzitutto per conoscere il CdA, per presentarci a loro come professionisti e per raccontare il nostro background nello sport e nei media. Poi spiegare il nostro progetto, o meglio il nostro piano industriale per la Sampdoria. Siamo ambiziosi. Consapevoli della storia, della cultura, del brand di questa società. E della passione e della forza dei suoi tifosi, che costituiscono un patrimonio di grande valore" ha detto a Il Secolo XIX. Volevamo conoscere queste strutture, c’è tanto da fare, ma c’è anche tanta qualità".



Radrizzani ha poi parlato dell'offerta messa sul piatto: "La nostra seconda proposta è strutturata diversamente, sotto il profilo dei termini di finanziamento. confermo poi di essere in contatto con una serie di investitori potenzialmente interessati a fare parte del nostro gruppo, per rendere ulteriormente competitivo il nostro piano per la Sampdoria. Stiamo cercando di accelerare il più possibile. La proposta l’abbiamo presentata, adesso attendiamo una risposta nelle prossime ore".