Da poco meno di due mesi, ormai, a Genova sponda Sampdoria si parla di 'giorni' per avere il celebre bonifico da 40 milioni del presunto gruppo Al Thani, annunciato a più riprese da Di Silvio. Adesso però ritorna in auge la locuzione 'questione di giorni' tanto abusata nelle scorse settimane. Secondo Il Secolo XIX da quanto filtra dalla cordata in questo periodo il gruppo si sarebbe dedicato al completamento della parte "legale" della trattativa, insieme all'avvocato ginevrino Gregoire Mangeat. A giorni quindi dovrebbero essere depositati i 40 milioni sul conto "escrow" (con il celebre "escrow" agent Francesco Console in attesa di istruzioni) in Lussemburgo.



Soltanto a quel punto potrebbe entrare in scena Vidal, che potrebbe concedere la clausola dell'"esclusiva" e l'accesso alla data room per completare la due diligence. La data room, aggiunge il quotidianio, al momento è vuota. Secondo Vidal attorno alla Sampdoria si starebbero muovendo alcuni soggetti di matrice anglosassone ma non solo, che si starebbero limitando ad un controllo rapido su documenti e informative.