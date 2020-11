Oltre alla vicenda del piano di rientro per i concordati del 22 novembre, la Sampdoria sta monitorando alcune situazioni anche a livello societario. L’entrata del fondo Cvc nel calcio potrebbe infatti aumentare l’interesse di realtà straniere solide.



Secondo Il Secolo XIX il commercialista di Massimo Ferrero Vidal starebbe ricevendo in questi ultimi mesi parecchi sondaggi e interessamenti per il patrimonio sportivo e immobiliare della famiglia. A testimoniarlo ad esempio ci sarebbero alcuni viaggi in Svizzera del commercialista di fiducia del Viperetta, che si sarebbe incontrato con Renzetti, patron del Lugano inserito nella finanza. Ci sarebbero stati però anche altri contatti ad esempio con Arlington, una società di gestione del patrimonio di alcune famiglie piuttosto facoltose con patrimonio netto collettivo superiore a 10 miliardi di dollari e sede a Birmingham, Alabama.