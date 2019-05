Cominciano a circolare i primi nomi per quanto riguarda gli investitori arabi intenzionati a rilevare la Sampdoria. Tra le figure convogliate da Aquilor ci sarebbe anche il nome di un principe, ossia Adullah bin Mosaad bin Abdulaziz Al Saud, nipote dell'ex Re Abdullah, mancato nel 2015.



Abdullah Al Saud fa parte della nutrita schiera di principi della dinastia reale araba, e secondo Il Secolo XIX farebbe parte del gruppo di investitori intenzionati a rilevare la Sampdoria. Il principe è già entrato nel mondo del calcio, perchè dal 2013 è co-proprietario dello Sheffield United, che oltretutto la settimana scorsa ha celebrato il ritorno in Premier League dopo 12 anni di assenza, nonostante la querelle tra il saudita e l'altro proprietario, McCabe. I due infatti dovrebbero presentarsi davanti all'Alta Corte per un'udienza a causa del contenzioso nato due estati fa.



Al Saud vive tra Riyad, Londra e Beverly Hills, è stato presidente dell'Al Hilal tra il 2002 e il 2004 ed è molto appassionato di di calcio e di football americano (è un tifoso dichiarato dei San Francisco 49ers). Già prima di entrare nello Sheffield aveva fatto sapere di aver avuto la possibilità di entrare nel mondo del calcio tra Italia e Spagna. Il suo ingresso nella Sampdoria farebbe parte del piano di sviluppo socio-economico messo in piedi dall'Arabia Saudita, che sta investendo molto nello sport nell'ambito di un progetto (il Saudi Vision 2030) che mira ad affrancarsi dal petrolio. A testimoniare l'interesse saudita verso il calcio c'è anche l'ultima finale di Supercoppa italiana, giocata a Gedda