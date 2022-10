La cessione dellaal presunto gruppo Al Thani si arricchisce ogni giorno di retroscena, personaggi e rumors. Oggi, ad esempio, è stato il turno di Gianluca Vialli, 'immortalato' in uno screenshot di alcuni mesi fa. A mancare, però, è la parte più importante, almeno per il momento, ossia i famosi 40 milioni sul conto 'escrow' in. E proprio il paese europeo sembra lo snodo nevralgico della questione.Qui infatti dovrebbero transitare i celebri 40 milioni del deposito a garanzia. Vidal, trustee della società blucerchiata, ha contatti quotidiani con Imad, il francese residente a Ginevra accreditato come plenipotenziario dello sceicco Al Thani, e si aspetta un accredito domani. Aounallah, insieme a Mehdi Hani e Di Silvio, ha scelto come soggetto finanziario il fondo Qiam, Quality Investments Asset Management, locato sempre in Lussemburgo, in in Rue Notre Dame 34. E' diretto da tre italiani (Fabrizio Montanari, Waler Panzeri e Anna Teresa Plantamura) e dall turco Burak Erten.Qiam, aggiunge Il Secolo XIX, risulta dai documenti della camera di commercio quale gerente (ossia l'incaricato di condurre per conto d'altri un'azienda o un'impresa commerciale) diveicolo 'scelto' dal gruppo Al Thani per acquistare la holding di Ferrero controllante della Sampdoria. Il fondo Toro Capital, che peraltro ha lo stesso identico indirizzo di Qiam, era stato creato per un tentativo dinel 2020, ed era stata coinvolto con Di Silvio nella scalata allanon andata in porto a dicembre. A gennaio poi aveva dimostrato interesse per la Sampdoria, e l'origine della trattativa per il club blucerchiato sarebbe nato proprio lì. L'AD di Toro Capital, Simone Servetti, è proprietario delin Serie D, ma al momento la società piemontese starebbe avendo alcuni problemi di carattere economico.