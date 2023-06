Passi avanti sulla difficilissima strada che porta alla cessione della Sampdoria. Uno dei passaggi obbligati era raggiungere l'intesa con il 60% dei creditori sul piano di rientro, e le principali difficoltà arrivavano dai procuratori dei calciatori. In particolare, si parlava di un paio di irriducibili, decisi a declinare ogni proposta di Corte Lambruschini.



Adesso però dalla sede arrivano delle buone notizie: uno degli agenti più irremovibili sul 'no' si è finalmente convinto e ha inviato tutta la documentazione alla Samp già firmata. La fumata bianca quindi si avvicina, il Doria attende oggi le ultime adesioni. Una volta arrivata l'intesa totale,la documentazione verrà inviata prima all' ausiliario del Tribunale di Pavia, Stefano Gorgoni, che la analizzerà e poi al Tribunale di Genova per l’omologa.



Dopo il visto di Gorgoni, si attiverà il prestito obbligazionario convertibile da 30 milioni, necessario per pagare tutte le pendenze residue e iscriversi così alla Serie B. Con l'omologa del Tribunale di Genova, invece, si libererà per settembre il passaggio di quote da Ferrero a Radrizzani e Manfredi.