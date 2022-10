Continuano ad impazzare le voci sulla cessione della Sampdoria, tra l'attesa del bonifico della famiglia Al Thani tramite l'imprenditore Francesco Di Silvio, e altri rumors legati a presunti interessamenti dal mondo della finanza. Il punto in comune tra le varie indiscrezioni riguarda la presenza di un unico soggetto in data room, giunto quasi al termine dell'analisi dei conti. Le voci, però, divergono sulla nazionalità del gruppo e sul grado di avanzamento della trattativa.



Secondo La Repubblica, la cordata sarebbe statunitense, di New York, e rappresenterebbe un grosso concorrente per Di Silvio, dal momento che avrebbe già concluso la due diligence e a breve potrebbe formulare l'offerta vincolante. Vidal non chiude nessuna porta. Diversa la posizione de Il Secolo XIX, che parla di un fondo con sede a Singapore che però starebbe riscontrando alcune difficoltà nel presentare la documentazione richiesta dal trustee.