Continua ad infittirsi la vicenda della cessione della Sampdoria, tra blitz di Ferrero, voci sul gruppo Al Thani e indiscrezioni che circolano all'impazzata a Genova. Partiamo dai fatti: per il momento, la famosa somma dei 40 milioni non risulta accreditata sul conto creato ad hoc. E sino a ieri sera, non erano state effettuate comunicazioni alla Figc da effettivi acquirenti. Permane quindi lo stato di attesa, con la dead line fissata a domani.



Questa mattina, però, Il Secolo XIX ha pubblicato la foto di uno screenshot di una videocall andata in scena un paio di mesi fa. I quattro partecipanti sono Francesco Di Silvio, un uomo di fiducia dello sceicco, probabilmente Mehdi Hani, Ivano Bonetti e Gianluca Vialli. Le sue prime call dell'ex centravanti della Samp con i vari Bonetti, Di Silvio e Hani risalgono già all'estate scorsa e starebbero proseguendo. Anzi, il 'bomber' si sarebbe già messo al lavoro per crare la futura struttura della Samp.



A proposito di ciò, sempre secondo il quotidiano Vialli avrebbe dato mandato ad un agente immobiliare a Genova per trovare casa, un po' come successo ai tempi di Dinan e Knaster quando l'agente, ironia della sorte, era Lanna. Al netto di tutto, però, mancano ancora i soldi, passaggio dirimente nell'ambito dell'operazione.