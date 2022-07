In merito alla questione della possibile cessione della Sampdoria si è espresso anche il trustee, e attuale proprietario effettivo del club blucerchiato, ossia il commercialista Gianluca Vidal. L'ex braccio destro di Ferrero ha commentato così la manifestazione di interesse arrivata dalla cordata Cerberus-Redstone: "Comporta per i soggetti interessati spese non indifferenti per pagare studi di professionisti. E attesta quindi un reale interesse" ha detto a Il Secolo XIX.



Vidal poi ha aggiunto: "Però manifestazioni di quel tipo ne abbiamo ricevute anche altre due, una di un fondo Usa e un’altra, sempre di un fondo, non americano, ma nemmeno europeo…". Cerberus è quindi più avanti? "Se ci riferiamo a tempi esclusivamente temporali sì, ma non c’è ancora niente di definito".