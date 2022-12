In casa Sampdoria, il trustee Gianluca Vidal, commercialista veneziano braccio destro di Massimo Ferrero, sta lavorando per chiudere un accordo con una finanziara che permetterà al Viperetta di ottenere la liquidità necessaria per rimanere in sella al club blucerchiato.



La scadenza del 5 gennaio, data della prima convocazione dell’assemblea degli azionisti della Sampdoria, è troppo ravvicinata e per questo motivo molto probabilmente andrà deserta. Vidal infatti difficilmente riuscirà a chiudere in tempo l'accordo con il gruppo riconducibile ad Oaktree per un bond convertibile da 30-35 milioni di euro. L'idea è di chiudere prima della seconda convocazione del 10 gennaio, in modo tale da avere le risorse per poter fare mercato. Se la situazione di incertezza dovesse protrarsi, sarà impossibile per i blucerchiati rinforzarsi a gennaio, sottolinea Il Secolo XIX.