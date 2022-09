Continua ad impazzare a Genova la questione cessione societaria. Nelle ultime ore, addirittura, qualcuno dava per imminente il closing per il passaggio di proprietà della Sampdoria a Francesco Di Silvio, presunto intermediario dello sceicco Al Thani. Si era parlato addirittura della prima tranche dei 40 milioni già arrivata, ma la realtà è diversa.



A fare il punto della situazione è il trustee che gestisce la Sampdoria, il commercialista Gianluca Vidal, rispondendo ad una domanda proprio sui soldi: "Allo stato attuale non ne ho evidenza. Io guardo solo se arrivano i soldi sul conto, se non arrivano non ho nulla da dire" ha detto a Il Secolo XIX. "Stiamo lavorando su più binari, quando qualcuno mi cauzionerà le somme e fisserò il rogito, allora potrò dire qualcosa" conclude.