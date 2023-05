Il trustee della Sampdoria Gianluca Vidal, il commercialista veneto ex braccio destro di Massimo Ferrero e attualmente incaricato della cessione del club, ha commentato così la situazione:



"Spiace che non si comprenda che non c’è alcuna volontà o meno di addivenire a un accordo, auspicato da entrambe le parti, ma semplicemente al di sotto dei limiti assegnatimi in quanto trustee ho l’obbligo giuridico previsto all’istituzione del Trust di rivolgermi a Holding Max che risponde alla maggioranza dei suoi soci" ha detto a Il Secolo XIX.



Vidal ha poi ulteriormente precisato la sua posizione: "Non c’è nessun “braccio di ferro” in quanto il trustee ha poteri definiti e limitati e, al di fuori di questi, non ha potere di determinare alcunché in tema di aumento di capitale".