Il Paris Saint-Germain si scaglia contro L'Equipe. Il quotidiano francese, nei giorni scorsi, aveva parlato prima di un malessere di Cavani, poi di una possibile cessione di lusso, facendo i nomi di Neymar e Mbappé, per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario: ora arriva la risposta ufficiale del PSG.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato del club parigino: Oltre a negare con la massima fermezza queste affermazioni totalmente errate, ridicole e con l'unico fine di ricreare un clima di grandi tensioni tra il club e questo media, il Paris Saint-Germain si domanda, ancora una volta, sull'onestà intellettuale de 'L'Equipe' e gli ulteriori motivi della sua linea editoriale relativa alla società. Di fronte alla disinformazione orchestrata da L'Equipe e al suo instancabile tentativo di indebolire la sua immagine, Paris Saint-Germain, il club più popolare e di maggior successo in Francia, ribadisce il suo desiderio di andare avanti e dialogare solo con interlocutori in buona fede"