È la storia dell'avventura cagliaritana di, attaccante colombiano classe 1997 acquisito dalla società sarda durante la finestra invernaledel calciomercato e fin qui autore di un'esperienza italiana dimenticabilissima. Cui si aggiunge lo smacco di una decisione avversa al Cagliari pronunciata il 18 giugno 2020 dal giudice unico della, da cui è giunto l'ordine di pagare un premio di valorizzazione che invece il Cagliari riteneva di non dover versare. Ma vediamo i dettagli della vicenda.Il 22 gennaio 2018 ilufficializza l'acquisizione dell'attaccante colombiano Damir. Le fonti stampa di allora riferiscono che a pressare per il suo acquisto sia Daniele Conti , impressionato dalla fisicità dell'attaccante. In quelle settimane più fonti riferiscono di una spesa di 3 milioni di euro Quanto a lui, proclama di ispirarsi a Radamel Falcao e Gonzalo Higuain. Troppa grazia. Perché, al di là dei modelli di riferimento, C. Il Cagliari gli regala sei presenze nella seconda parte della stagione 2017-18, poi prende a darlo via in prestito. Nel 2018-19 l'attaccante colombiano conduce la migliore stagione italiana con la maglia dell'Olbia:. Ma si tratta die dal nuovoci si aspetterebbe numeri più alti. Che non arrivano nella successiva stagione trascorsa in prestito con la maglia del: 26 presenze e 2 gol.Magari esploderà quando meno ce lo si aspetta. Per adesso rimane la certezza che l'affare sia stato realizzato soltanto dal club colombiano che lo ha ceduto, il. Quest'ultima è una società che merita tutta la nostra attenzione, dunque ce ne occuperemo nei prossimi giorni.Ma la società sarda non tiene in considerazione i diritti acquisiti dall', club della massima serie colombiana in cui Ceter trascorre una altrettanto non memorabile stagione (15 presenze e 2 gol) in prestito nel 2017, giusto prima di approdare in Sardegna. In ragione di questa annata intera disputata dal calciatore nei propri ranghi il club colombiano reclama che gli vengano pagati dal Cagliari i diritti di formazione., poiché la società titolare dei diritti economici di Ceter al momento della cessione è ilSu questa disputa parte una vertenza fra le due società., olandese. Il principio al centro della disputa è quello per cui anche i club non titolari dei diritti economici, ma che abbiano contribuito alla formazione del calciatore, hanno diritto di essere ricompensati. E questo principio viene ribadito dalla decisione emessa lo scorso giugno