L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, si è espresso in conferenza stampa post Verona sul talentino della Primavera, Chaka Traoré in odore di prima squadra.



SEGUIAMO - "Chaka Traorè lo conosciamo, non ho visto i gol di ieri, sta facendo cose importanti così come tutta la Primavera e lo seguiamo con interesse".