Champions 2023/24: le fasce delle italiane Dopo le partite di ieri è stato definito il quadro delle quattro squadre qualificate in Champions League nella prossima stagione: il Napoli, campione d’Italia, l’Inter, la Lazio e il Milan. Il 31 agosto sono in programma i sorteggi per la fase a gruppi.



LE FASCE - Il Napoli sarà inserito di diritto in prima fascia grazie alla vittoria dello scudetto; l’Inter in seconda per coefficiente Uefa, ma se dovesse vincere la Champions salirebbe in prima. Milan e Lazio saranno in terza fascia, e la Roma andrebbe in prima in caso di vittoria dell’Europa League.