Il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli a Bari? Non ne so nulla per il momento, in realtà mi sono abituato all'imprevedibilità di Aurelio De Laurentiis. Firmeremo una convenzione con la società di calcio pugliese, loro si occuperanno della gestione ordinaria, noi di quella straordinaria. Possibile concessione per 99 anni? Ne parlavamo con le precedenti gestioni, ma non ha portato bene. Licenza Uefa? Non lo so, c'erano problemi su impianti elettrici, non abbiamo l'autorizzazione!".