I precedenti delle ultime stagioni sono schiaccianti: nei sei incontri disputati dal 2010 a oggi, il Real Madrid ha sempre vinto contro l'Ajax, subendo in tutto solo due reti. Numeri pesanti in vista della prima parte degli ottavi di Champions League, in programma domani ad Amsterdam: nonostante la trasferta, i Blancos partono in netto vantaggio sul tabellone Microgame, dove il «2» è offerto a 1,88. A pesare sui lancieri sono i due ko subiti nelle tue trasferte più recenti di campionato, anche se alla Cruijff Arena la squadra di ten Hag è ancora imbattuta: fermare il Real sul pareggio pagherebbe 3,90, l'«1» sarebbe un colpo da 3,75. In quota c'è spazio anche per l'Over, esito che entrambe le squadre hanno centrato quattro volte nelle ultime cinque partite: una partita da almeno tre reti complessive si gioca a 1,50, mentre si scende a 1,45 per il Goal (entrambe le squadre a segno). Nelle scommesse sui marcatori spiccano Benzema a 2,10 e Bale a 2,30, mentre per l'Ajax si fanno avanti Tadic a 3,25 e Huntelaar a 3,00.