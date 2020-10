ma già fondamentale. L'di Gian Pieroriceve l'di Eriksi gioca, purtroppo senza tifosi. I nerazzurri, dopo la facile vittoria ottenuta in Danimarca contro il Midtjylland e gli alti e bassi in Serie A con le sconfitte contro Napoli e Sampdoria, si trovano già a uno snodo fondamentale della competizione: tra bergamaschi e olandesi si decide infatti chi sarà la seconda forza deldietro al Liverpool di Klopp, e chi probabilmente passerà agli ottavi, lasciando l'altra in Europa League. Due filosofie di società e di gioco molto simili si trovano a confronto: grande fiducia nei giovani e un'impostazione atta a dominare la partita, che le ha portate ad essere le più belle sorprese degli ultimi due anni, con la Dea che ha raggiunto i quarti di finale e i Lancieri addirittura la semifinale. L'Ajax non può perdere, dopo il ko nella prima giornata con i Reds, ma arriva da una clamorosa vittoria per 13-0 in Eredivisie, contro il VVV Venlo: occhio al solito Tadic, capitano e alfiere della squadra. L'Atalanta invece, con la vittoria di stasera, si porterebbe già a quota 6, in attesa delle sue sfide aldavanti ancora Gomez e Zapata, i punti fermi. L'altra gara del girone vede proprio Salah e compagni ricevere ad Anfield ilsempre alle 21. ​Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Atalanta e Ajax, ma sarà anche la prima sfida tra i bergamaschi e una squadra olandese in tutte le competizioni europeeSportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; ZapataOnana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony, Traoré, Neres.​