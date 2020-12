divisa a metà fino ad ora, in questa stagione: male in Serie A, dove la distanza dalle prime inizia ad essere consistente, molto bene in Europa, dove il passaggio agli ottavi di finale è più che possibile. La squadra di Gian Piero, dopo la storica vittoria di Liverpool e il ko in casa contro il Verona, riceve questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo,ildi Brian, nel match valido per la quinta e penultima giornata di Champions League. La classifica delvede gli uomini diprimi a quota 9,e Atalanta seconde a quota 7 (olandesi al momento avanti per differenza reti) e danesi a 0, con quattro sconfitte. la Dea vuole i tre punti, approfittando della sfida di Anfield tra Liverpool e Lancieri, per staccare l'Ajax in classifica e avere due risultati su tre (la vittoria e il pareggio) nella decisiva trasferta di Amsterdam, in programma settimana prossima. Importante inoltre vincere con un ampio scarto per migliorare la differenza reti: il Midtjylland, secondo nel campionato danese, finora è apparso fuori contesto nella massima competizione europea, e dovrà fare a meno di Pione Sisto, il giocatore più rappresentativo. L'Atalanta, ancora più consapevole dopo aver vinto a Liverpool, dal canto suo recupera Gosens e riparte dal trio composto da Gomez, Muriel e Zapata (3 gol finora).:- Le due squadre si sono affrontate una sola volta nella loro storia, nella gara d'andata. Lo scorso 21 ottobre l'Atalanta si è imposta per 0-4 in Danimarca, grazie alle reti di Duvan Zapata, Papu Gomez, Luis Muriel e Aleksey Miranchuk. Il Midtjylland ha perso tutte le tre precedenti partite contro squadre italiane, segnando appena un gol e subendone 13. L'unica sfida in trasferta in Italia risale novembre del 2015, quando arrivò una sconfitta a Napoli per 5-0 nella fase a gironi dell'Europa League. L'Atalanta, invece, ha disputato tre sfide contro squadre danesi in Europa, mantenendo sempre la porta inviolata (1 vittoria e 2 pareggi).Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Pessina, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.J. Hansen; J. Andersson, James, Scholz, Paulinho; Hoegh; Dreyer, Andersom, Onyeka, Mabil; Kaba. ​