Gli ottavi di Champions sono lì a un passo. Ma l’Atalanta, per agganciare la fase a eliminazione diretta per il secondo anno consecutivo, dovrà uscire imbattuta dall’Amsterdam Arena mercoledì sera. Impresa nelle corde della formazione bergamasca, finora imbattuta in trasferta in Europa, ma che, secondo i quotisti, parte però leggermente indietro nel pronostico visto che gli olandesi sono dati vincenti a 2,30 contro il 2,80 nerazzurro con il pareggio dato a 3,85. Nonostante la grande posta in palio, Ajax e Atalanta non snatureranno la loro indole e così l’Over, a 1,45, appare decisamente più probabile dell’Under, in quota a 2,70. Il 3-1 per i Lancieri, punteggio con il quale gli olandesi hanno sconfitto il Midtjylland, pagherebbe 16 volte la posta mentre lo 0-2 per i ragazzi di Gasperini, identico risultato del blitz in casa del Liverpool, si gioca a 18,50. I nerazzurri escono spesso fuori alla lunga distanza avendo sempre segnato nel secondo tempo: il gol dell’Atalanta nella ripresa è dato a 1,45. Tadic contro Zapata: sono loro i maggiori indiziati a finire nel tabellino dei marcatori. Il numero 10 biancorosso a segno, come all’andata, è in quota a 2,50, mentre un’altra doppietta del bomber atalantino contro l’Ajax pagherebbe 7 volte la posta.