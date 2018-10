, partita dal sapore di passato, partita che sa di triplete nerazzurro, visto che i tifosi catalani hanno ancora voglia di rivincita. Alle 21, al, l'diaffronta ildi, privo dima con unpiù motivato che mai, vista la nascita del terzo figlio, nella terza giornata della fase finale di Champions. I blaugrana anno visto tre dei sei precedenti in, l'unica sconfitta è arrivata proprio nella semifinale d'andata del 2009/10.- Il BarcelLona è imbattuto da 13 incontri casalinghi di Champions League contro avversarie italiane (10V, 3N), l’ultima vittoria italiana in casa dei blaugrana nella competizione risale ad aprile 2003 (1-2 contro la Juventus). Inoltre, i catalani hanno vinto 25 delle ultime 27 partite in casa in Champions, realizzando 85 gol e subendone 13.; solo due squadre hanno vinto più gare consecutive dopo aver incassato la prima rete nella competizione: il Manchester United (tre, a novembre 2012) ed il Real Madrid (quattro, ad aprile 2017).