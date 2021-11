Champions senza tifosi. Bayern Monaco-Barcellona del prossimo 8 dicembre, partita decisiva per l’eventuale passaggio del turno dei blaugrana, si giocherà a porte chiuse. Lo ha confermato il primo ministro della Baviera, Markus Soder, dopo il peggioramento di tutti gli indicatori Covid. “È importante decidere oggi, con forma unita per tutto il paese, che non si ammettano spettatori. Se questo non funzionerà a livello federale, lo faremo in Baviera”