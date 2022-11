AL TERMINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO E PER IL COMMENTO VIDEO CON ALBERTO CERRUTI.









A braccetto agli ottavi di finale, seppur da seconda classificata, con buona pace del Barcellona. L'di Simonenon poteva immaginare scenario migliore perprevista per questa sera all'Allianz Arena contro ildi Julian: i nerazzurri, dati per sfavoriti in sede di sorteggio rispetto a tedeschi e spagnoli, hanno conquistato la qualificazione con un turno d'anticipo, battendo settimana scorsa in casa il Viktoria Plzen dopo i 4 punti ottenuti nelle due sfide contro i blaugrana, e questa serascenderanno in campo per il blasone, per confermare i progressi dell'ultimo mese e per non sfigurare di fronte a una delle corazzate d'Europa. La classifica del Gruppo C vede infatti tutto già deciso: bavaresi primi a quota 15 e milanesi secondi a 10 con il pass per la fase finale, catalani terzi a 4 in Europa League e cechi a 0 eliminati da tutto. Per questo e in vista del big match di Serie A a Torino contro la Juve, previsto per domenica sera, il tecnico meneghino è orientato ad operare un discreto turnover, così come il suo collega: non dovrebbero essere risparmiati Onana, Barella e Lautaro Martinez, mentre sarà un'occasione da sfruttare per Gosens, Asllani e Correa. Fuori anche Neuer e Muller, dentro Gravenberch. Fuori Romelu Lukaku, che in nerazzurro dovrebbe rivedersi nel 2023.- Le due squadre si sono incontrate già otto volte in passato. Il Bayern è rimasto imbattuto nelle tre precedenti nelle quali ha giocato contro i nerazzurri nella fase a gironi della Champions League. L’Inter, dal suo canto, è rimasta imbattuta nelle tre precedenti partite giocate a Monaco. Il Bayern Monaco può vantare dodici partite giocate e vinte nella fase a gironi della Champions League e potrebbe diventare la prima squadra a vincere le sei partite della fase a gironi per due edizioni consecutive. L’Inter nelle ultime tre trasferte di Champions è rimasta imbattuta e potrebbe arrivare a quattro partite senza sconfitta fuori casa per la prima volta dalle cinque tra il dicembre del 2002 e febbraio 2005.Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Sabitzer; Coman, Gravenberch, Mané; Choupo-Moting.Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lautaro Martinez.