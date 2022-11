Christian Emile, agente che si è occupato a lungo di Kvaratskhelia, ha concesso un'intervista al podcast di Fabrizio Romano per parlare del passato dell'esterno georgiano, e del perché nessun top club ha spinto per investire su di lui.



INVESTIRE IN RUSSIA - "Credo che la base sia che i top club d'Europa non guardano alla Russia come un mercato in cui investire. Inoltre lui viene dalla Georgia, non un paese con grande tradizione nel calcio europeo"



TOTTENHAM E JUVE - "Tottenham e Juventus? Si loro erano interessati a Kvaratskhelia. Tutti i club usciti sono veri. All'epoca Rubin Kazan chiedeva 20 milioni per lui. I club non sono stati così sicuri di investire, in un periodo provato dal Covid, cifre così importanti su un giocatore su cui non c'erano conferme. Un altro esempio di oggi è Mudryk dello Shakhtar".