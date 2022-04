Notte di Champions, notte di stelle. Da una parte Darwin Nunez, dall'altra l'imbarazzo della scelta.. Negli ottavi di finale i portoghesi hanno fatto fuori l'Ajax nel segno del gioiello uruguaiano Nunez, che segna il gol-qualificazione nella gara di ritorno dopo il 2-2 dell'andata. I Reds, invece, hanno fatto fuori l'Inter di Inzaghi grazie al 2-0 di San Siro; ai nerazzurri non è bastata la rete di Lautaro in Inghilterra.- Il Benfica arriva a questa sfida dopo il ko nell'ultima gara di campionato contro il Braga, in campionato è terzo dietro a Porto e Sporting Lisbona ma lì davanti si affiderà al suo bomber: sono 27 le reti stagionali di Darwin Nunez, che in Champions ha una media di una rete ogni due partite (capocannoniere del campionato con 21 centri).. Curiosità: tra i titolari scelti dall'allenatore Verissimo ci sono anche l'ex Milan Taarabt e Julian Weigl, l'ex Dortmund proposto a Milan e Juve (i dettagli).- La squadra di Klopp ha vinto tutte le ultime quattro partite tra campionato e coppe. L'ultima sconfitta? Proprio quella con l'Inter, nel ritorno degli ottavi di Champions.In testa c'è Momo Salah con 20 reti, al secondo posto, a quota 14, Diogo Jota insieme a Son del Tottenham. Stasera il portoghese si accomoderà in panchina, insieme a Salah e Mané c'è il colombiano - ex Porto - Luis Diaz.: Odysseas; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Rafa Silva, G. Ramos, Everton; Nunez..: Verissimo.: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Fabinho, Keita, Thiago Alcantara; Mané, Diaz, Salah..: Klopp.