L'avversario è temibile, ma non impossibile. Dopo il sorteggio dei quarti di finale Champions la Juventus tira un mezzo sospiro di sollievo, avendo pescato l'Ajax nell'urna di Nyon. Un incrocio che lascia la Juve nella posizione di seconda grande favorita per alzare il trofeo: il trionfo bianconero si gioca a 3,90. Davanti alla squadra di Allegri c'è solo il Manchester City, possibile avversario in semifinale, dato a 3,25. Dietro la Juventus si piazza il Barcellona a 4,65, seguito dal Liverpool, a 5,00. Salgono di giri le quote per le altre pretendenti: a 18,00 il Manchester United, a 22,00 il Tottenham, a 30,00 l'Ajax. Chiude il tabellone il Porto, dato a 85 volte la scommessa.