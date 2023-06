Tredici anni dopo la magica notte di Madrid, valsa uno storico Triplete, l'Inter torna in finale di Champions League contro il Manchester City, a sua volta a 90 minuti dal Treble che metterebbe la ciliegina sulla torta di una stagione fantastica. Per i quotisti sarà vittoria degli inglesi - la prima nella storia della competizione - offerta a 1,20 contro il 4,33 del trionfo nerazzurro. Tornando ai canonici 90 minuti di gioco, in quello che è il primo confronto ufficiale tra i due club, ancora nettamente avanti gli uomini di Guardiola, proposti a 1,44, contro il 7 del segno 2. Nel mezzo il pari, che porterebbe le squadre ai supplementari per la prima volta dopo il 2016, fissato a 4,50. L'Inter ha mantenuto la porta imbattuta in 5 delle 6 gare a eliminazione diretta, partite in cui il City è andato sempre a segno: numeri che rendono in perfetto equilibrio, su William Hill, il Goal e il No Goal, visti entrambi a 1,85. Per quanto riguarda il risultato esatto invece, il quarto 1-0 consecutivo in una finale di Champions si gioca a 7, sale a 8,50 l'1-1 mentre un nuovo 0-2 interista - come a Madrid - vale 34 volte la posta. Gli occhi di tutti i difensori dell'Inter saranno puntati su Erling Haaland, capocannoniere della Champions e in pole, tra i possibili marcatori del match, a 1,60, quota che sale a 3,10 in caso sia lui a sbloccare il risultato. In casa nerazzurra Inzaghi si affida al solito Lautaro Martinez, offerto a 4, con gli altri due compagni di reparto, Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, dati a 5. Nelle altre due finali europee l'ausilio del Var è stato decisivo - in negativo o positivo - per l'assegnazione di un penalty: un altro rigore nei 90 minuti di Istanbul paga 2,62 volte la posta.